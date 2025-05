Muore a 49 anni Massimiliano Falco, il benzinaio di Pino Torinese appassionato di immersioni

PINO TORINESE – Intorno all’ora di pranzo di sabato 3 maggio, Massimiliano Falco, 49enne che vive a Trofarello, ma è titolare di una pompa di benzina a Pino Torinese si è sentito male. Chiamati i soccorsi, l’ambulanza della Croce Rossa di Chieri l’ha trasportato in ospedale a Torino, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Falco era molto conosciuto sia a Pino Torinese, dove in via Traforo 2 lavorava al distributore Esso, sia in Liguria dove si recava spesso per fare immersioni subacquee al Triton Diving Club di Bergeggi. Gli amici liguri lo ricordano così: “Il mare ti ha voluto salutare regalandoti una giornata stupenda…Noi invece avremmo voluto continuare a goderci le tue parole di incoraggiamento, le tue risate e i tuoi abbracci potenti…Ciao Max. Ci mancherai tantissimo”.

Non si sa ancora la data del funerale. Per ora campeggia all’ingresso del bar annesso al distributore il cartello “Chiuso per lutto”.

