La Tiktoker Cara Villain deve rifugiarsi in un negozio ad Asti per evitare aggressione transfobica di un gruppo di minorenni

ASTI – La Tiktoker astigiana Cara Villain, creator da 2,7 milioni di followers, è stata vittima di un’aggressione verbale a bordo di un autobus ad Asti. Cara ha raccontato in una serie di video quanto accaduto. Per un lungo percorso sul bus lei e il suo compagno sono stati vittime delle prese in giro di un gruppo di ragazzini (4 maschi e una femmina) probabilmente minorenni, condite da riferimenti transfobici.

Nel secondo video la spiegazione di quanto accaduto sul bus.

Cara Villain ha inoltre denunciato il mancato intervento del conducente, pur tirato in ballo.

La TikToker è poi stata costretta a rifugiarsi in un negozio, da dove ha chiamato i carabinieri, perchè gli inseguitori sono rimasti fuori ad attendere l’uscita.

