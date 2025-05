Trecate: precipita dal secondo piano, muore un uomo di 65 anni

TRECATE – Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 65 anni morto dopo essere precipitato dal secondo piano di una abitazione di via San Cassiano.

Secondo quanto si apprende, il 65enne è caduto da una finestra ma potrebbe essere stato un incidente, forse per un disorientamento dovuto al sonno e al buio. L’allarme dato da alcuni passanti è scattato intorno alle 4. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo.

Sono in corso le indagini per stabilire cosa sia effettivamente successo. Viene invece esclusa la presenza di altre persone al momento della morte.

