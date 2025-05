Un tratto della Sp 590 della Val Cerrina riaperto dopo i danni del maltempo, ecco le strade che restano chiuse

TORINO – Grazie all’intervento del personale della Viabilità della Città metropolitana di Torino, che ne ha ripristinato le condizioni di sicurezza, dalle 19 di oggi è riaperta a doppio senso di marcia la strada provinciale 590 della Val Cerrina nel tratto compreso tra il km 19+800 e il km 22+450, vale a dire dalla rotatoria in cui la Sp 590 si interseca con la Sp 94 fino alla località Piola del Baraccone, compresa la strada comunale del Baraccone, nei Comuni di Castegneto Po e San Sebastiano Po.

Resta chiuso il tratto della Sp 590 compreso tra il km 18+275 e il km 19+800.

In particolare, al momento sono ancora chiuse:

– il ponte sulla Stura di Lanzo della Strada Provinciale 724 a Villanova Canavese, tra il km 1+300 e il km 1+780

– la Strada Provinciale 39 nei territori dei Comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, tra il km 7+200 e il km 9

– la diramazione 1 della Strada Provinciale 58 tra il km 0 e il km 4 nel territorio di Castellamonte (ad eccezione dei veicoli di soccorso e dei residenti)

– la Strada Provinciale 59, tra il km 6+450 e il km 7+167, per una frana nel territorio del Comune di Castellamonte

– la Strada Provinciale 73 della Serra a Borgofranco d’Ivrea tra il km 2+350 e il km 4+100 (chiusa dal 7 marzo)

– la Strada Provinciale 74 a Borgofranco d’Ivrea, tra il km 8+780 e il km 9+300

– la Strada Provinciale 100 tra il km 0 e il km 1+725 a San Sebastiano da Po

– la Strada Provinciale 103 tra il km 7+025 e il km 7+440 a Castagneto Po

– la Strada Provinciale 104 tra il km 4+800 e il km 5+819 nel Comune di Lauriano

– la Strada Provinciale 168 a Pramollo chiusa tra il km 4+100 e il km 4+850, con isolamento delle frazioni Tornini, Ruata, Pellenchi, Bocciardi e Bocchiardoni, raggiungibili attraverso una pista forestale transitabile solo dai veicoli 4×4

– la Strada Provinciale 197 a Sabbionera di Rubiana tra il km 6+500 e il km 6+900

– la diramazione 1 della Provinciale 198 per Caselette tra il Km 0+800 e il Km 1+700

– la Strada Provinciale 211 a Giaglione tra il km 1+300 e il km 1+900 in frazione San Giuseppe

– la Strada Provinciale 221 a Chiaverano tra il km 1+700 e il km 2+900

– la Provinciale 233 tra il km 0+100 e il km 0+900, cioè fino al ponte che collega Chiomonte alla frazione di Ramats

– la diramazione 1 per Moncellier della Strada Provinciale 256 del Rifugio Levi-Molinari, tra il km 0+500 e il km 0+600, chiuda dalla serata del 28 aprile per una frana che ha interessato il corpo stradale

– la Strada Provinciale 590 per frane tra il km 18+275 e al km 19+800.

