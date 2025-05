Anche il Piemonte al Met Gala di New York: il creator Khaby Lame sfila tra le star

TORINO – Dopo essere diventato il Tiktoker più seguito al mondo, la carriera dell’influencer Khaby Lame non si è più fermata. E da Chivasso, città alle porte di Torino in cui Lame viveva, il creator è volato a New York per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Met Gala.

Cosa è il Met Gala

Ogni anno – il primo lunedì del mese di maggio, a essere precisi – le celebrità del mondo della moda, della musica, attrici e attori, ma anche stilisti, politici e sportivi si ritrovano al Metropolitan Museum of Art di New York. Il Met Gala è infatti un galà di beneficenza che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City.

Organizzato e presieduto dal 1995 da Anna Wintour, consiste in una cena organizzata dal Costume Institute, sia organizzatore che beneficiario dei fondi raccolti dalle partecipazioni. Ogni anno, inoltre, l’evento ha un tema diverso, legato alla mostra del Costume Institute, e quest’anno è stato Superfine: Tailoring Black Style.

Tra le star che hanno sfilato, vestiti dai migliori stilisti e volti a sorprendere pubblico e fotografi pronti a immortalare il momento, Zendaya, Bad Bunny, Pharrell Williams, ma anche Rihanna che ha annunciato anche la sua terza gravidanza. E ancora Whoopi Goldberg, Diana Ross, Sabrina Carpenter e Nicole Kidman.

Tra loro anche, come detto prima, il piemontese Khaby Lame, in un completo firmato Boss personalizzato da Marco Falcioni. Il punto forte di questo abito gessato grigio antracite, composto da giacca e pantaloni ampi, è stato un gilet tempestato da almeno trenta orologi da tasca vintage e tutti con un orario diverso. Come un viaggio nel tempo, testimoniato anche sui social del Tiktoker.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOSS (@boss)

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese