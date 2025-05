Da una settimana nessuna notizia di Hanna, la ragazza di 14 anni scomparsa da Pinerolo

PINEROLO – E’ passata una settimana e non c’è nessuna notiza di Hanna, la ragazza di 14 anni che è scomparsa da Pinerolo la mattina del 30 aprile. Hanna avrebbe dovuto andare a scuola ma non si è presentata e da quel momento non si sono più avute sue notizie.

Quotidiano Piemontese vi aveva dato conto nelle ore successive della sua scomparsa. Oggi la sua storia è stata raccontata anche dalla trasmissione Chi l’ha visto?, dove la mamma ha lanciato un accorato appello: “Per favore, abbiamo paura, dacci qualche notizia…”

Hanna indossava al omento della scomparsa una felpa nera, jeans, scarpe da ginnastica bianche, zaino grigio scuro. Ha con sé il cellulare che risulta spento. Non ha con sé i documenti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese