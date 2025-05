Da lunedì 12 fino al 31 maggio chiusa la tangenziale di Novara, ma solo in direzione nord

NOVARA – A partire da lunedì 12 e fino a sabato 31 maggio la tangenziale di Novara (SS703) sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra lo svincolo di Cameri e l’intersezione con la statale 32. La chiusura riguarderà la sola carreggiata in direzione nord/Laghi.

Nessuna limitazione per il traffico in ingresso sulla tangenziale in direzione Vercelli.

Per effetto della chiusura la circolazione in direzione nord/Laghi sarà deviata in uscita obbligatoria allo svincolo di Cameri su Strada per Novara e via Cameri fino all’innesto sulla statale 32 con segnaletica di indicazione sul posto. La limitazione è necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi di collegamento tra il nuovo asse della tangenziale di Novara in costruzione e il tratto aperto al traffico. I lavori in progetto prevedono la realizzazione dei collegamenti di raccordo tra le due viabilità come la pavimentazione, gli impianti di illuminazione e i sistemi di raccolta delle acque.

