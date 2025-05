Borgomanero, molestava le minorenni in treno: condannato a un anno e 9 mesi

BORGOMANERO – Tra l’estate del 2022 e del 2023, un uomo si è reso protagonista di varie molestie ai danni di minorenni.

I fatti sono avvenuti su vari treni della tratta Novara-Omegna: diverse ragazzine sono state pedinate, molestate e hanno ricevuto richieste sessuali.

L’uomo è ora in carcere, ed è stato condannato a un anno e 9 mesi per violenza sessuale. Il 16 novembre 2023 abbracciò una minorenne impedendogli di muoversi, per poi palpeggiarla. Una volta scontata la pena, scatterà la sorveglianza speciale.

Il 44enne è stato invece assolto da una seconda violenza e anche dall’accusa di atti osceni sul treno davanti a una sedicenne.

