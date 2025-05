Il tribunale di Torino condanna la giornalista Selvaggia Lucarelli a pagare 80 mila euro a Claudio Foti a causa di articoli diffamatori

TORINO – Il tribunale di Torino ha condannato per diffamazione la giornalista Selvaggia Lucarelli e, in quanto responsabili per legge, i direttori de Il Fatto Quotidiano (cartaceo e online) Marco Travaglio e Peter Gomez. La sentenza di primo grado riguarda alcuni articoli che Lucarelli ha scritto tra il 2019 e il 2020 che citavano Claudio Foti (la parte lesa di questo processo); Foti è uno psicoterapeuta di Pinerolo, che è stato implicato (ma assolto) nel caso “Bibbiano”, cioè quell’indagine che ha scoperto un giro di corruzione nel comune di Bibbiano, in Emilia Romagna, volto ad accusare delle famiglie in difficoltà per poi togliere loro il figlio e affidarlo, dietro pagamento, ad altre persone che lo chiedevano.

Il tribunale di Torino, come spiega l’agenzia AGI che ha consultato la sentenza, ha ritenuto che Lucarelli abbia scritto frasi costruite appositamente per suggerire la complicità di Foti nei crimini del caso Bibbiano e per screditare la sua professione di psicologo.

Il risarcimento stabilito è di 65mila euro, mentre la sanzione pecuniaria di 15mila euro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese