A luglio attesa la prima Torino Design City Summer School, iscrizioni entro il 30 maggio

TORINO – Dal 14 al 26 luglio 2025 si terrà la prima edizione della Torino Design City Summer School, rivolta a giovani designer, architetti e studenti di diversi ambiti disciplinari, con l’obiettivo di esplorare il ruolo del design nei processi di trasformazione delle istituzioni culturali.

L’iniziativa ha già registrato un forte interesse a livello internazionale, con oltre 250 le richieste di adesione.

Dal 14 al 17 luglio si terranno quattro sessioni serali online con esperti internazionali, per introdurre i temi della scuola e presentare casi studio rilevanti. L’ultima sessione sarà affidata alla direzione del MAcA, che presenterà il piano di sviluppo futuro del museo e lancerà le sfide progettuali su cui si lavorerà nella settimana successiva, dal 21 al 26 luglio, quando i partecipanti si incontreranno in presenza, a Torino, per un’intensa settimana di workshop, visite e attività progettuali. Gli studenti esploreranno la città e alcune delle sue realtà culturali più significative — tra cui la GAM – Galleria d’Arte Moderna, gli Orti Generali e il PAV – Parco Arte Vivente – e svilupperanno le loro proposte attraverso sessioni di lavoro collettive al MAcA, al Circolo del Design e all’Urban Lab, dove si terrà la giornata conclusiva di presentazione dei risultati.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a giovani under 35. Sono inoltre disponibili borse di studio sotto forma di pernottamenti gratuiti per 26 studenti provenienti da fuori regione o dall’estero, per l’intera settimana in presenza.

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online, allegando il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale, entro il 30 maggio. I 40 studenti selezionati saranno quindi contattati e invitati a confermare, entro il 15 giugno, la propria partecipazione. Al momento le candidature sono oltre 250, provenienti in gran parte dall’Europa (165), ma anche da Asia, Africa, Nord e Sud America.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese