Thomas Schael è nominato Ambassador della Sanità Italiana

TORINO – Il Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino, Thomas Schael, è stato nominato Ambassador della Sanità Italiana, un titolo che premia i leader del settore capaci di promuovere innovazione, collaborazione e sinergie tra istituzioni e professionisti per migliorare il sistema sanitario nazionale.

Il riconoscimento sarà conferito durante la quarta edizione dell’Open Meeting Grandi Ospedali 2025, in programma il 28 e 29 maggio presso l’Iveco Industrial Village di Torino. L’evento, organizzato da Koncept in collaborazione con la Città della Salute, ha già raccolto oltre 1.000 iscrizioni e si preannuncia come uno dei momenti più significativi per la sanità italiana.

“Essere Ambassador della Sanità Italiana significa guardare oltre i confini, interpretando il nostro sistema non come un’isola, ma come parte di una rete globale che si nutre di confronto, cooperazione e visione condivisa”, ha dichiarato Schael. “Questo riconoscimento è per me un invito a rafforzare il legame tra efficienza gestionale e qualità delle cure, con uno sguardo rivolto all’innovazione, alla digitalizzazione ed alla sostenibilità”.

L’Open Meeting Grandi Ospedali è una piattaforma strategica che riunisce le principali strutture sanitarie italiane, pubbliche e private, con esperti di tecnologie, terapie e servizi sanitari. L’obiettivo è ambizioso: costruire un sistema integrato, equo e sostenibile, in grado di rispondere con efficacia e umanità alle nuove esigenze di salute.

Al centro della manifestazione, anche il futuro del Parco della Salute di Torino, simbolo della trasformazione in atto. Le sessioni tematiche e i laboratori previsti forniranno spunti operativi per affrontare sfide cruciali come la sostenibilità economica, l’equità nell’accesso alle cure, l’eccellenza clinica e l’umanizzazione dei percorsi di cura.

Il meeting si propone di attivare una vera e propria alleanza strategica tra ospedali, università, aziende, istituzioni e cittadini, valorizzando la ricchezza di competenze del Paese in un’ottica di innovazione condivisa.

