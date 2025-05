Si cerca una persona caduta nello Stura a Torino

TORINO – Sono in corso da ieri sera le ricerche di una persona che sarebbe caduta nello Stura all’altezza del ponte Amedeo VIII. La segnalazione è stata fatta da un cittadino e sono immediatamente partite le ricerche, finora senza esito.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori per le ricerche subacquee, il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) per le manovre in ambiente complesso, e il Sapr, incaricato del sorvolo della zona con droni per individuare eventuali tracce dall’alto.

