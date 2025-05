Alla scoperta dell’Alto Piemonte: tra borghi storici, natura incontaminata e gastronomia tradizionale

TORINO – Ogni borgo dell’Alto Piemonte ha una storia da raccontare, un’atmosfera che affascina e una cultura che si rispecchia nella sua gastronomia, nell’architettura e nelle tradizioni locali. Passeggiando per stradine acciottolate, tra castelli medievali e paesaggi mozzafiato, si può riscoprire un lato nascosto dell’Italia che pochi conoscono.

Orta San Giulio: una perla sul Lago d’Orta

Il viaggio nell’Alto Piemonte inizia a Orta San Giulio, uno dei borghi più romantici e affascinanti della regione, situato sulle sponde del pittoresco Lago d’Orta. Una delle principali attrazioni è l’Isola di San Giulio, che ospita una basilica medievale e un percorso di meditazione che immerge i visitatori in un silenzio quasi mistico.

La gastronomia locale è un altro grande richiamo: qui, i ristoranti, come quello dello chef stellato Antonino Canavacciuolo, celebrano i sapori tipici del territorio. Piatti come il risotto al pesce di lago o il brasato al Barolo sono delle vere e proprie delizie per il palato.

Vogogna: storia e natura tra le montagne

A pochi chilometri dalla Val d’Ossola, Vogogna è un borgo ricco di storia e fascino, dominato dall’imponente Castello Visconteo, che offre una vista panoramica sulla valle e sulle montagne circostanti. Le stradine che attraversano il borgo conducono a luoghi di grande valore storico, come la Chiesa di Santa Marta e il Palazzo Pretorio, esempi di architettura medievale.

Vogogna è anche il punto di partenza ideale per chi ama la natura: il Parco Nazionale della Val Grande è a pochi passi e offre numerosi sentieri per escursioni a piedi o in mountain bike, dove gli amanti del trekking possono esplorare una natura selvaggia e incontaminata.

Ricetto di Candelo: un tuffo nel Medioevo

Proseguendo verso sud di Biella, si arriva al Ricetto di Candelo, uno dei borghi medievali meglio conservati del Piemonte. Le mura fortificate e le stradine che si intrecciano tra le case in pietra sembrano riportare indietro nel tempo. Questo piccolo angolo di Medioevo è perfetto per chi desidera immergersi in un’atmosfera storica e contemplativa.

Nel Ricetto, il formaggio maccagno è una prelibatezza da gustare nei ristoranti tipici dove tradizione e semplicità si incontrano.

Rassa: tradizione alpina e natura selvaggia

Infine, Rassa, in Valsesia, rappresenta la quintessenza della tradizione alpina. Con le sue case in pietra e le stradine tranquille, il borgo è perfetto per chi cerca una fuga autentica dalla vita quotidiana. L’Ecomuseo del Legno offre uno sguardo sulla tradizione artigianale locale, mentre i numerosi sentieri escursionistici nei dintorni promettono emozionanti avventure all’aria aperta, tra boschi e montagne.

Un’esperienza gastronomica da non perdere

L’Alto Piemonte è anche una terra di sapori straordinari. Piatti come il risotto al Barolo, la bagna cauda e la carne di Fassona sono solo alcune delle specialità che arricchiscono la cucina locale. I formaggi tipici, come la Toma e il Pannerone, si accompagnano perfettamente a pane rustico e marmellate locali, mentre i dolci, come il Bunet e i biscotti di nocciole, completano l’esperienza gastronomica in modo irresistibile.

