Un detenuto in permesso lavorativo ha accoltellato una persona a Milano e poi è fuggito, ora è ricercato in tutta Italia

PIEMONTE – Un detenuto del carcere di Bollate, in provincia di Milano, che si trovava in centro a Milano in permesso da lavoro, è fuggito dopo aver accoltellato un uomo. Al momento è latitante e vari giornali scrivono che, secondo le forze dell’ordine, non è escluso che possa aver preso un treno per allontanarsi dalla città e fuggire o all’esterno o in altre regioni.

Il nome del fuggitivo è Emanuele De Maria, secondo l’identikit di Today ha 35 anni, è alto circa 173 cm, porta i capelli corti e ha gli occhi neri, entrambe le braccia sono tatuate. Lavorava fuori dal carcere in un hotel vicino alla stazione di Milano Centrale; proprio in albergo probabilmente ha litigato con un collega e al termine della rissa lo ha aggredito. Da stamattina, cioè quando è avvenuto l’accoltellamento, risulta scomparsa anche una donna che lavorava nell’hotel

