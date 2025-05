Due giovani sanzionati per possesso di hashish a Verbania

VERBANIA – Ieri, due giovani sono stati sanzionati dalla polizia di Verbania per possesso di hashish. Il primo episodio è avvenuto sul lungolago di Intra, dove una pattuglia ha notato un gruppetto di ragazzi. Durante le operazioni di identificazione, un ventenne residente a Verbania si è mostrato visibilmente nervoso e insofferente, destando il sospetto degli agenti.

Dopo un momento di esitazione, il giovane ha estratto un pacchetto di sigarette dalla tasca del suo giubbotto, rivelando al suo interno una dose di hashish. Il ragazzo è stato quindi sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura.

Poco dopo, mentre transitavano in via Olanda, gli stessi agenti hanno notato un altro individuo, un trentenne, che ha cercato di nascondersi dietro alcune siepi alla vista della polizia. Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo non era in possesso di documenti di identificazione. Dopo un breve momento di tensione, l’uomo ha estratto due pacchetti di sigarette, uno dei quali conteneva hashish.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e per la detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura.

