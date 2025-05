Minaccia la vicina con una pistola giocattolo: denunciato un trentenne a Verbania

VERBANIA – Un trentenne di Verbania è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver minacciato la vicina di casa con una pistola giocattolo. L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa.

Secondo quanto riportato dalla donna, l’uomo, con cui aveva già avuto dissidi, l’ha raggiunta nelle scale del condominio e, impugnando una pistola, l’ha minacciata. La vicina, spaventata, ha immediatamente allertato i Carabinieri, che si sono prontamente recati sul posto.

I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha spiegato come, in passato, l’uomo le avesse lanciato dei petardi per motivi legati a vecchi litigi di vicinato.

I Carabinieri, dopo aver raggiunto l’abitazione dell’uomo e aver effettuato una perquisizione, hanno scoperto che l’arma utilizzata era un giocattolo.

La pistola è stata sequestrata e l’uomo dovrà rispondere davanti alla legge.

