Cuneo, corteo pro-Palestina: in duemila per le strade

CUNEO – Un’imponente manifestazione ha attraversato ieri le vie del centro di Cuneo, raccogliendo l’adesione di un vasto fronte associativo (oltre quaranta sigle) sotto lo slogan “Facciamo rumore per la Palestina“.

Il corteo, partito nel primo pomeriggio, ha percorso corso Giolitti e corso Nizza per poi confluire in piazza Galimberti. Secondo le stime fornite dagli organizzatori, circa duemila persone hanno preso parte all’iniziativa, in un clima segnato da bandiere, cartelli e cori solidali con la popolazione palestinese.

Tra le voci che hanno scandito i momenti più intensi della manifestazione, quella di un farmacista originario della Striscia di Gaza, fuggito da Khan Younis insieme alla famiglia dopo otto mesi di bombardamenti, grazie all’intervento del consolato italiano a Gerusalemme. Come riportato da ANSA, l’uomo ha raccontato di essere fuggito con la sua famiglia dopo che la loro casa era stata distrutta. Rifugiatisi a Rafah, sono poi dovuti scappare anche di lì perché, nel giro di una settimana, tutto è stato annientato.

