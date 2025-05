Piazzale Valdo Fusi a Torino: in arrivo arte urbana e riqualificazione

TORINO – È stato presentato alla Circoscrizione 1 il nuovo protocollo d’intesa tra la Città di Torino, Gtt e due associazioni locali per trasformare il parcheggio Valdo Fusi in una galleria di arte urbana. L’intervento rientra in un più ampio piano di recupero della piazza, spesso al centro di critiche per degrado e vandalismi.

Saranno realizzate 24 opere murali da artisti senior e giovani, selezionati dalle associazioni “Il cerchio e le gocce” e “Monkeys Evolution” nell’ambito del progetto Murarte. Le nicchie del parcheggio diventeranno spazi espositivi illuminati e mappati digitalmente. I lavori si svolgeranno nei mesi estivi, a partire da quest’anno e per i prossimi tre.

Gtt interverrà anche con lavori di manutenzione e sicurezza: nuova segnaletica, restyling delle pareti dei bagni con vernici anti-graffito, cartelli informativi, riattivazione dell’impianto acustico e valorizzazione dei parcheggi rosa e per disabili, con migliore illuminazione e videosorveglianza. Obiettivo: rendere l’area più sicura e accogliente.

Il progetto, sostenuto anche dal Comitato ViviTorino, rappresenta un ulteriore passo nel rilancio del piazzale. Per i consiglieri della Circoscrizione 1 è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e realtà del territorio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese