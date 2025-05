Toro-Inter, partita sospesa due volte: prima la caduta di un tifoso e poi il nubifragio sullo stadio

TORINO – È una partita sfortunata quella che si sta disputando in questo momento allo Stadio Olimpico Grande Torino tra la squadra di casa e l’Inter.

Il match ha preso il via sotto un cielo plumbeo e con un’atmosfera tesa, a causa di un drammatico fuori programma sugli spalti. Al secondo minuto di gioco, infatti, l’incontro è stato sospeso: dalla Curva Maratona si sono levate richieste d’aiuto, costringendo i sanitari a intervenire a bordo campo proprio mentre l’Inter si apprestava a battere il primo corner del match. Una barella è stata trasportata sotto la balconata della curva, dove si sarebbe verificata la caduta di un tifoso dal secondo anello. Le sue condizioni restano incerte, ma il fatto che l’incontro sia ripreso regolarmente lascia intendere che l’episodio non abbia avuto esiti tragici.

Come se non bastasse, nel corso del primo tempo si è abbattuto un vero e proprio nubifragio sullo stadio Olimpico-Grande Torino. Il terreno di gioco, rapidamente appesantito dalla pioggia, è diventato quasi impraticabile, con il pallone che faticava a rimbalzare in più zone del campo. L’arbitro La Penna è stato costretto a interrompere nuovamente il gioco per un sopralluogo.

Dopo una pausa e un’attenta valutazione con i capitani, si è deciso di riprendere la gara, confidando in un miglioramento delle condizioni meteo. Alla ripresa, è stata l’Inter a trovare subito il colpo del ko: un calcio di rigore trasformato da Asslani ha portato il punteggio sul 2-0, mettendo in salita la serata del Torino.

