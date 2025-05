Salone del Libro 2025: trasporti potenziati per raggiungere il Lingotto Fiere

TORINO – Dal 15 al 19 maggio, il centro espositivo del Lingotto Fiere sarà il cuore pulsante di Torino, accogliendo decine di migliaia di visitatori per una nuova edizione del Salone Internazionale del Libro. Per agevolare gli spostamenti verso la sede dell’evento, GTT ha predisposto un rafforzamento del servizio di trasporto pubblico, comprendente metropolitana e autobus.

Metropolitana: orari prolungati e corse più frequenti

Chi decide di spostarsi in metropolitana può contare su due fermate strategiche: “Lingotto”, ideale per l’accesso da via Nizza, e “Italia 61”, situata in prossimità della stazione ferroviaria Torino Lingotto. Durante i giorni della manifestazione, il servizio metro sarà esteso fino all’una di notte con partenze dai due capolinea. Inoltre, negli orari di maggiore affluenza, verranno aumentate le frequenze delle corse per facilitare il flusso dei passeggeri.

Autobus e collegamenti ferroviari

Il Lingotto Fiere è raggiungibile anche tramite la linea 18 dell’autobus, che vedrà un potenziamento delle corse nei giorni della fiera. Per chi giunge in treno, la stazione più vicina è Torino Lingotto, collegata da diverse linee autobus: 14, 18, 41, 63, 63/ e 74. Dalla stazione, un comodo percorso pedonale conduce direttamente all’ingresso di via Nizza.

Come acquistare i titoli di viaggio

Il metodo più rapido per ottenere un biglietto GTT è il sistema Tap\&Go, disponibile nei varchi delle stazioni metro segnalati con i loghi delle carte bancarie. Il biglietto emesso è del tipo “City 100” (€1,90), valido per una corsa in metropolitana e per viaggiare sulle linee urbane e suburbane nell’arco di 100 minuti.

La modalità di pagamento contactless è utilizzabile anche a bordo di tram e bus dotati di apposito adesivo giallo. In alternativa, è possibile acquistare i titoli di viaggio tramite l’app TO Move o presso le emettitrici automatiche presenti nelle stazioni della metro. Oltre al biglietto singolo, sono disponibili il carnet “Multicity” da 6 corse, il giornaliero “Daily” e la versione “Daily x4”, pensata per gruppi fino a 4 persone che viaggiano insieme.

Durante il Salone, sarà attivo anche un punto GTT all’interno del Padiglione 1 del Lingotto, nella Galleria Visitatori, dove si potranno ricevere informazioni, acquistare biglietti e partecipare a giochi interattivi con premi in palio.

Bonus mobilità con MaaS ToMove

In collaborazione con Città di Torino e 5T, il progetto MaaS ToMove mette a disposizione un incentivo di 10€ per chi possiede un biglietto del Salone del Libro. Il bonus copre il 50% delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici GTT, taxi, monopattini elettrici, biciclette e scooter condivisi. Il credito sarà disponibile dal 15 maggio, previa geolocalizzazione a Torino tramite app dedicata.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese