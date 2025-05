Al Teatro Colosseo di Torino, un maggio ricco di musica e cultura 

TORINO — Il Teatro Colosseo di Torino si prepara ad accogliere una serie di eventi che promettono di arricchire culturalmente e artisticamente il mese di maggio, offrendo al pubblico una gamma variegata di spettacoli. Musica, narrazione, teatro e riflessione sociale si intrecciano in una programmazione di altissimo livello, con protagonisti tra i più amati e rispettati del panorama culturale italiano.

Fiorella Mannoia: “Fiorella Sinfonica” – Sabato 10 maggio, ore 20:30

Sold out!

L’attesissimo concerto di Fiorella Mannoia inaugura la stagione con un evento imperdibile. La cantante, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, regalerà una serata unica, in cui i suoi grandi successi saranno reinterpretati con arrangiamenti orchestrali che ne esaltano ogni sfumatura. Un’esperienza musicale che unisce la potenza della musica dal vivo con la raffinatezza degli arrangiamenti sinfonici. Un’occasione unica per i fan della Mannoia, che hanno risposto con entusiasmo a questo concerto, con il teatro già sold out.

Rita Pavone: “Un piede nel passato e lo sguardo dritto nel futuro” – Domenica 11 maggio, ore 17:30

Prezzi: Poltronissima € 38,50 / Poltrona A € 33,00 / Poltrona B € 27,50

Un viaggio musicale tra passato e presente, dove Rita Pavone, icona della musica italiana, e il conduttore e critico musicale Carlo Massarini raccontano sei decenni di carriera attraverso aneddoti e ricordi. Accompagnata dall’acustica di Riccardo Bertuzzi e Fabio Gangi, Rita Pavone si prepara a regalare una serata in cui la nostalgia incontra il futuro. Lo spettacolo non è solo un omaggio ai suoi successi, ma anche un tributo a figure come Pierangelo Bertoli, la cui musica ha segnato un’epoca. Un evento che celebra la carriera della grande artista senza mai perdere di vista il futuro.

L’Arte Bella: Florence Nightingale e la sfida dell’assistenza infermieristica – Lunedì 12 maggio, ore 11:30

Un’opera che intreccia mito e realtà, raccontando la figura di Florence Nightingale, pioniera dell’assistenza infermieristica moderna. In scena, un’attrice interpreta la leggendaria figura storica, mentre una vera infermiera, Teresa, porterà sul palco la voce del presente, riflettendo sull’importanza della professione infermieristica. Un’occasione per rendere omaggio a chi, anche durante la pandemia, ha combattuto in prima linea per la salute di tutti.

Alessandro Di Battista: “Scomode verità” – Giovedì 15 maggio, ore 20:30

Prezzi: Poltronissima € 25,00 / Poltrona € 20,00

Dopo il successo del suo primo monologo teatrale, Alessandro Di Battista torna con una nuova e audace riflessione sulle guerre contemporanee. Dal conflitto in Ucraina a Gaza, Di Battista esplora il ruolo dei media nella narrazione bellica e critica l’uso strumentale dell’antisemitismo. Un monologo crudo e militante che affronta i temi della guerra, delle sue atrocità e delle ingiustizie internazionali. Un’occasione per riflettere su come la politica estera sia cambiata nel corso degli anni, e su come possiamo agire oggi per dare voce ai “dannati della Terra”.

Ascanio Celestini & Fabio Tonacci: “L’aria esausta” – Venerdì 16 maggio, ore 20:30

Prezzi: Poltronissima € 25,00 / Poltrona A € 25,00

Un’indagine profonda sulla guerra di Gaza, un racconto che unisce il giornalismo e il teatro. Ascanio Celestini, accompagnato da Gianluca Casadei e dalla musica di Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, porta in scena le cronache sul campo di Fabio Tonacci, inviato di Repubblica. Con lucidità, ironia e indignazione, Celestini e Tonacci ci conducono nel cuore del conflitto, interrogandoci sulle responsabilità e sul futuro della memoria storica, in un evento che promette di lasciare il segno.

Concita De Gregorio & Erica Mou: “In mezzo a un milione di rane e farfalle” – Sabato 17 maggio, ore 20:30

Prezzi: Platea € 25,00

Un reading delicato e poetico che unisce la narrazione di Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, alla musica di Erica Mou, cantautrice sensibile e raffinata. Il racconto si sviluppa attraverso ricordi, emozioni e parole che esplorano ciò che abbiamo perso e ciò che abbiamo dimenticato: l’infanzia, la lentezza, l’ascolto, e quei piccoli gesti che danno significato alla vita quotidiana. Le illustrazioni di Beatrice Alemagna arricchiscono l’esperienza visiva dello spettacolo, creando un’atmosfera magica e intima.

