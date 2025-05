Droga e violenze in famiglia: arrestato 40enne recidivo di Alessandria

ALESSANDRIA – È finita ancora una volta con un arresto la lunga e dolorosa vicenda di un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, che da anni sottoponeva i familiari a continue violenze e vessazioni, alimentate da una grave dipendenza da sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti penali e già detenuto in passato per maltrattamenti in famiglia, era stato successivamente posto agli arresti domiciliari. Vittime del suo comportamento i genitori, costretti a vivere per anni in uno stato di costante ansia e timore, bersaglio di continue richieste di denaro finalizzate all’acquisto di droga e di episodi di aggressività sempre più gravi.

Nonostante i tentativi affettuosi e ripetuti della famiglia di offrirgli sostegno e di favorirne il recupero – in particolare dopo un primo arresto avvenuto circa dieci anni fa – ogni iniziativa si è rivelata vana. Alle promesse non sono seguiti fatti concreti: la scarsa adesione ai programmi terapeutici, predisposti in occasione della sua scarcerazione, ha presto lasciato il posto alla recidiva.

Una volta riacquistata la libertà, l’uomo ha ripreso a maltrattare i genitori e i fratelli, con minacce e aggressioni quotidiane sempre più insostenibili. Nei giorni scorsi, l’ennesimo episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, già intervenuti in diverse occasioni precedenti.

