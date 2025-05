Partenariato Pubblico-Privato: il Demanio cerca investitori per il patrimonio pubblico, anche in Piemonte

PIEMONTE – Nell’elenco dei circa 400 immobili del Demanio da riconvertire, ristrutturare e rivalorizzare ci sono anche edifici del patrimonio pubblico piemontese. Alcuni di questi sono la Basilica di Superga, il Forte di Fenestrelle, l’ex caserma Grandi Prati a Perrero l’ex Mascalcia di Pinerolo e l’ex caserma dei carabinieri di Venaria. A Torino l’invito per investitori privati è di valutare l’ex magazzino di artiglieria di via Bologna 190 e l’ex Manifattura Tabacchi di corso Regio Parco.

Il Demanio cerca sponsor per manutenere piccoli e grandi edifici, che solo con i fondi pubblici non si riesce a far tornare in vita. Sono una trentina le strutture nella nostra regione, tra cui anche la Basilica di Superga, che dall’anno scorso è parte di un progetto di recupero da 15 milioni di euro che vuole trasformarla in “un punto accoglienza per i fedeli e pellegrini” e polo culturale e museale.

“La logica – spiega al Corriere della Sera la direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme – è di accompagnare investitore e territorio nelle opportunità e nell’esigenza di utilizzare gli immobili pubblici per eliminare qualsiasi forma di abbandono e degrado, per dargli nuove funzioni coerenti con il mutato contesto”.

