Sciopero nazionale dei treni sabato 17 maggio: disagi su tutto il territorio italiano

ROMA — Sabato 17 maggio si preannuncia una giornata nera per i pendolari e i viaggiatori su rotaia: è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale dei treni della durata di 23 ore, che interesserà l’intero comparto ferroviario italiano. L’agitazione sindacale coinvolgerà le principali aziende del settore — Trenitalia, Trenord, Italo — e riguarderà tanto i treni regionali quanto quelli a lunga percorrenza e ad alta velocità.

Lo stop alla circolazione è previsto dalle ore 01.00 alle 23.59 di sabato, con ripercussioni su tutto il territorio nazionale. A rischio cancellazioni e ritardi, con i sindacati che denunciano criticità su orari di lavoro, sicurezza e condizioni contrattuali.

Lo sciopero unifica tre diverse mobilitazioni promosse da altrettante sigle sindacali. In particolare, il Sindacato Generale di Base (SGB) e USB Lavoro Privato aderiranno a una protesta parallela, lanciata dall’Assemblea nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato, che prevede un’ulteriore fascia oraria di interruzione, dalle 9.00 alle 17.00.

La Segreteria regionale Piemonte e Valle D’Aosta dell’Organizzazione sindacale Orsa ha invece proclamato uno sciopero di 23 ore del personale mobile della Direzione Business Regionale di Piemonte e Valle D’Aosta di Trenitalia dalle ore 3.00 di sabato 17 alle ore 2.00 di domenica 18 maggio 2025.

I disagi non si limiteranno ai soli treni a lunga percorrenza. Lo sciopero coinvolgerà anche il trasporto ferroviario pubblico locale, con una sospensione del servizio per l’intero turno di lavoro del 17 maggio.

Come di consueto, saranno garantiti i servizi minimi essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scioperi nei servizi pubblici essenziali. Le aziende del trasporto ferroviario raccomandano ai viaggiatori di consultare i propri siti ufficiali o contattare l’assistenza clienti per avere informazioni aggiornate su cancellazioni, orari e treni garantiti.

