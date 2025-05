Pianezza: due persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro tra due veicoli

PIANEZZA – Due persone sono rimaste gravemente ferite, nel pomeriggio di oggi, a causa dello scontro tra due veicoli, una automobile e un furgone.

Stando alle prime informazioni, il sinistro si è verificato lungo la variante di Pianezza. Sul posto il personale sanitario e l’elisoccorso: i due feriti sono stati soccorsi, uno è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino e l’altro a Rivoli, entrambi in codice rosso.

Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la polizia locale per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento

