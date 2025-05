Questa sera la prima semifinale di Eurovision 2025, sul palco Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”

TORINO – Manca ormai pochissimo alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

Questa prima semifinale ha come tema Where It All Began, un omaggio al primo Paese che nel 1956 ha ospitato l’Eurovision, la Svizzera appunto.

Durante la serata si esibiscono 15 dei 37 Paesi in gara. A loro si aggiungono tre degli artisti già qualificati per la finale: Lucio Corsi a rappresentare l’Italia, Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera.

Anche se si esibirà questa sera, Lucio Corsi con la sua “Volevo essere un duro” accede di diritto alla finalissima perché l’Italia fa parte dei Big 5 insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna: ovvero le nazioni che hanno sempre sostenuto economicamente l’Unione europea di radiodiffusione; Italia, Francia e Germania hanno anche fondato l’Eurofestival.

L’esibizione di Gabry Ponte

Un italiano che invece è ancora in piena gara è il dj e producer di Torino Gabri Ponte che però gareggerà per San Marino con “Tutta l’Italia”, sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025 e tormentone degli ultimi mesi.

L’ordine di uscita dei cantanti

1. Islanda: VÆB – RÓA

2. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna: Melody – ESA DIVA

5. Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

6. Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Portogallo: NAPA – Deslocado

8. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Azerbaigian: Mamagama – Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

14. Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera: Zoë Më – Voyage

15. Cipro: Theo Evan – Shh

Alla fine di questa serata saranno dieci i Paesi che accederanno alla finale.

Sarà possibile seguire la gara su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay con le due semifinali e sabato 17 maggio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

