Alessandria, rifiuti abbandonati nell’ex impianto per mangimi: nei guai l’azienda torinese incaricata dello smantellamento

ALESSANDTRIA – Doveva essere un’operazione di smantellamento ordinata e conforme alla normativa ambientale, ma si è trasformata in un caso di gestione illecita di rifiuti speciali. È quanto emerso dai controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) su un impianto dismesso nell’hinterland alessandrino, un tempo attivo nella produzione di mangimi per animali.

Dopo la dichiarazione di fallimento, la struttura era passata sotto la gestione di un curatore fallimentare, che aveva indetto una gara d’appalto per affidare i lavori di smontaggio e rimozione delle strutture produttive. A spuntarla era stata un’azienda con sede nel Torinese, vincitrice con un’offerta al ribasso. Ma il risparmio economico si è presto tradotto in un disastro ambientale.

Invece di procedere allo smontaggio, la ditta incaricata ha demolito parte degli impianti, lasciando sul posto una grande quantità di macerie e rifiuti. Nessuna traccia di smaltimento, ma un deposito incontrollato che ha attirato l’attenzione dei militari del NOE, impegnati nel monitoraggio delle attività legate al ciclo dei rifiuti.

Il sopralluogo ha confermato i sospetti: l’area è apparsa in stato di abbandono, disseminata di detriti, strutture crollate e rifiuti speciali. Neppure le prescrizioni imposte dai Carabinieri hanno sortito l’effetto sperato. L’azienda non ha provveduto a rimuovere i materiali né a regolarizzare la situazione.

Per il legale rappresentante della società torinese è così scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Le accuse: gestione illecita di rifiuti speciali e deposito incontrollato. L’episodio riaccende l’attenzione sul delicato equilibrio tra risparmio economico e rispetto delle norme ambientali, in un settore dove i controlli restano fondamentali per prevenire danni al territorio.

