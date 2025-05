Ritrovata e fatta brillare una bomba da mortaio della Seconda Guerra Mondiale a Giaveno

GIAVENO – Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato nei boschi di Giaveno. L’ordigno ritrovato è già stato fatto brillare. A dare notizia del ritrovamento è stao lo stesso sindaco di Giaveno, Stefano Olocco.

“Questa mattina – ha scritto Olocco – gli artificieri insieme ai carabinieri della stazione locale sono stati a borgata Fusero per far brillare un ordigno della Seconda guerra mondiale. Chi l’ha ritrovato per caso ha subito avvisato i carabinieri di Giaveno che a loro volta hanno svolto accertamenti, delimitato l’area per metterla in sicurezza e richiesto l’intervento degli artificieri specializzati. Si trattava di un ordigno di grandi dimensioni, una bomba da mortaio”.

