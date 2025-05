Asti: consegnata oggi la Stella Michelin al ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali

ASTI – Oggi, è stata ufficialmente consegnata la Stella Michelin 2025 al ristorante Cannavacciuolo Le Cattedrali, il locale guidato dallo chef Gianluca Renzi sotto la direzione gastronomica di Antonino Cannavacciuolo.

Il riconoscimento, annunciato lo scorso novembre con l’inserimento del ristorante nella prestigiosa Guida Michelin, diventa ora tangibile con l’affissione della celebre targa rossa all’ingresso del locale, situato all’interno del suggestivo resort Le Cattedrali, realizzato meno di un anno fa dall’imprenditore Livio Negro.

«Si tratta di un passaggio memorabile che gratifica il lavoro e la determinazione di uno staff affiatato di qualità» – ha dichiarato il direttore Massimo Chiappo Buratti – «In questi primi sei mesi da “stellati” abbiamo registrato un forte interesse sia da parte del turismo internazionale, sia dagli stessi astigiani che hanno dimostrato grande apprezzamento per le nostre proposte».

La conquista della stella Michelin da parte di “Cannavacciuolo Le Cattedrali” segna un ritorno importante per la città di Asti, che non vedeva una realtà premiata dalla guida dal 2013, anno in cui chiuse il celebre Gener Neuv.

Il merito è anche dello chef romano Gianluca Renzi, classe 1989, che ha costruito un percorso d’eccellenza accanto a maestri della cucina come Heinz Beck, lavorando in ristoranti stellati tra Londra, Dubai, Milano, la Toscana e l’Emilia-Romagna. Prima di arrivare ad Asti, Renzi ha già conquistato una stella Michelin al ristorante “I Portici” di Bologna e ha guidato la cucina del “Celestia” di Cesenatico.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese