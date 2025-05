Ferrero conquista l’America con Nutella alle arachidi e nuove barrette Rocher: tutte le novità dal Sweets & Snacks Expo 2025

ALBA – Ferrero North America torna a fare scintille al Sweets & Snacks Expo 2025, la fiera di riferimento per il mondo dolciario e degli snack negli Stati Uniti, in corso fino a giovedì 15 maggio all’Indiana Convention Center di Indianapolis. Il gruppo dolciario con quartier generale ad Alba, in Piemonte, ha colto l’occasione per svelare in anteprima una serie di novità pensate appositamente per il mercato nordamericano, con un occhio all’innovazione e uno al gusto.

Nutella alle arachidi: una svolta storica

A catalizzare l’attenzione dei visitatori è stata soprattutto lei: la nuova Nutella alle arachidi, la prima variante ufficiale del celebre brand dal 1964 a oggi. La crema spalmabile più amata al mondo si reinventa, affiancando alle iconiche nocciole e al cacao l’aroma deciso delle arachidi tostate. Una scelta audace, studiata per intercettare i gusti del pubblico statunitense, da sempre grande estimatore del “peanut butter”. Il lancio nei negozi americani è previsto per la primavera 2026, ma l’attesa è già alta.

Ferrero Rocher, dal cioccolatino alla barretta

Non da meno il debutto delle nuove Ferrero Rocher Chocolate Bars, che trasformano il classico cioccolatino dorato in una barra di piccoli quadrotti confezionati in sacchetti stand-up, perfetti per la condivisione. Ogni pezzo racchiude un cuore vellutato e nocciole croccanti in un guscio di finissimo cioccolato. Le varietà in arrivo includono Nocciola al latte, Fondente, Bianco, Caramello e Assortita.

L’arrivo sul mercato è previsto per settembre 2025, con l’obiettivo di ridefinire il concetto di snack premium.

Biscotti e prodotti da forno: l’America nel mirino

Accanto alle icone del gruppo, Ferrero ha dedicato un’ampia vetrina ai biscotti e prodotti da forno, con un portafoglio pensato su misura per i palati statunitensi. Tra le proposte spiccano Biscotti dal ripieno morbido al cioccolato fondente, Frolle ispirate alla torta brownie e Biscotti con cioccolato al latte e riso soffiato, frutto di una collaborazione con un marchio americano.

C’è spazio anche per il divertimento dei più piccoli, con dolci ispirati ai dinosauri e biscotti a forma di animali, e per gli amanti del gourmet, con raffinate frolle al limone e ai lamponi bianchi, attese anch’esse nella primavera 2026.

