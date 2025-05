I SuperEroiAcrobatici arrivano all’ospedale di Verduno per presentare il fumetto “Poteri Invisibili”

VERDUNO – Mercoledì 14 maggio 2025, il cielo sopra l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno si è trasformato in un palcoscenico sospeso tra realtà e fantasia. I volontari dell’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, nei costumi scintillanti dei supereroi più amati, si sono calati dalla facciata dell’ospedale tra lo stupore generale. I bambini, affacciati alle finestre o in braccio ai genitori, hanno seguito con occhi sgranati e sorrisi increduli ogni movimento degli “eroi volanti”, accolti come stelle scese apposta per loro.

Le espressioni di meraviglia, i battiti di mani, i “guarda, guarda!” sussurrati tra le corsie sono diventati il vero cuore pulsante di una giornata pensata per portare bellezza dove ce n’è più bisogno. Per molti piccoli pazienti, costretti a trascorrere lunghi periodi in ospedale, l’arrivo dei supereroi ha significato una boccata d’aria nuova, un momento di libertà, una parentesi di pura gioia.

L’evento, organizzato in collaborazione con Novalia – Libera Accademia d’Arte di Alba, ha visto anche la presentazione del libro a fumetti “Poteri Invisibili”, scritto e illustrato dagli studenti della terza classe dell’Accademia. Dopo la presentazione ufficiale presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale Alba-Bra, gli eroi acrobatici sono tornati in azione, entrando nei reparti pediatrici per donare personalmente il fumetto ai giovani ricoverati.

“Poteri Invisibili” è un’opera corale nata sotto la guida del fumettista Andrea Ferraris, che raccoglie cinque storie ispirate a valori fondamentali come amicizia, coraggio, fiducia, resilienza e autostima. Un messaggio forte e delicato, pensato da ragazzi per altri ragazzi, per dire che anche nei momenti più difficili si può trovare una luce.

Anna Marras, fondatrice e presidente dell’Associazione SEA – spesso in costume da Capitan Marvel – ha raccontato:

“Il nostro obiettivo più grande è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. […] È il simbolo di un volontariato che ascolta, che crea, che costruisce ponti tra cuori.”

Daniele Cazzato, presidente di Novalia, ha ribadito:

“Essere artisti è un lavoro di ricerca incessante, di esercizio paziente, di abilità tecnica che esprime una visione: un’energia che svela la bellezza del mondo e, in questo caso, accende riflessioni sul volontariato.”

Luca Burroni, direttore sanitario dell’ASL CN2, ha sottolineato il valore terapeutico dell’iniziativa:

“Ringraziamo l’Associazione SuperEroiAcrobatici e l’Accademia Novalia per questo momento di gioia che ci hanno voluto donare. La spensieratezza, l’allegria e la capacità di stupirsi possono essere elementi di grande aiuto nel processo di guarigione, non solo dei più piccoli ma anche degli adulti, me compreso.”

La distribuzione del fumetto è partita proprio da Alba, città in cui il progetto ha preso forma, e raggiungerà ospedali pediatrici in tutta Italia durante le prossime missioni dei SuperEroiAcrobatici.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese