Rubato a Torino il costume da Capitan America del presidente Nida

TORINO – Ieri, martedì 13 maggio, in corso Ferraris, proprio davanti alla Galleria d’Arte Moderna di Torino, ignoti hanno forzato l’auto di Walter Galliano (presidente dell’Associazione Nazionale Italiana dell’Amicizia – Nida), e rubato il costume da Capitan America, completo di scudo e accessori, utilizzato durante le iniziative di solidarietà dedicate ai bambini affetti da malattie rare.

L’abito, indossato nelle corsie pediatriche di tutta Italia, aveva un valore affettivo inestimabile, ben al di là del danno economico di oltre mille euro.

«Mi hanno rubato un pezzo della mia vita – scrive Galliano in un post accorato sul profilo Facebook della Nida – Con quel costume ho preso in braccio per una delle ultime volte la piccola Bea. Mille ricordi rubati da un disgraziato che forse lo rivenderà per pochi euro», racconta. «Vi chiedo di condividere il più possibile questo messaggio, sperando che chi lo acquisterà possa riconoscerlo e restituirmelo. Ci tengo tantissimo, vi prego».

Chiunque abbia notizie o dovesse riconoscere il costume è invitato a contattare l’associazione Nida.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese