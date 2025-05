Torino: la Notte Europea dei Musei 2025 al Museo Nazionale del Cinema

TORINO – Il Museo Nazionale del Cinema aderisce anche quest’anno alla Notte Europea dei Musei. L’iniziativa, nata in Francia nel 2005, ha permesso di creare una vera e propria rete di musei europei intorno a una comune manifestazione di elevato livello culturale. Oltre 2000 musei di quasi quaranta paesi europei partecipano nel mese di maggio a questa manifestazione, che raggiunge i pubblici più svariati.

Per l’occasione, il Museo Nazionale del Cinema e l’Ascensore panoramico propongono un’apertura straordinaria serale fino alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00) con ingresso a tariffa ridotta a partire dalle ore 19:00, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire le meraviglie del museo in orario serale e vivere esperienze speciali nella suggestiva cornice della Mole Antonelliana.

Inoltre, sono previste visite straordinarie per il pubblico.

Visite accompagnate alla Cupola della Mole Antonelliana: tre turni speciali (con partenze alle ore 18:00, 19:00, 20:00) per scoprire l’interno della cupola della Mole con una salita accompagnata a piedi fino alla Terrazza Panoramica, a 85 metri di altezza, da cui ammirare il panorama di Torino al tramonto.

Visita guidata gratuita alla mostra The Art of James Cameron: alle ore 20:00, i visitatori potranno partecipare previa prenotazione a una visita guidata gratuita all’esposizione dedicata al regista visionario di Avatar, Titanic e Terminator.

Tariffe speciali a partire dalle ore 19:00

Biglietto ridotto solo Museo: €14

Biglietto ridotto Museo + Ascensore panoramico: €17

Salita accompagnata alla Cupola: €10

Visita guidata alla mostra: gratuita, su prenotazione (+ biglietto di ingresso ridotto)

