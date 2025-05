Dal Ministero dei Trasporti 24 milioni di euro per completare la linea1 della metropolitana di Torino

TORINO – Per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Torino arriveranno dal Ministero dei Trasporti 24 milioni di euro. Ad annunciarlo sui propri canali social è Chiara Foglietta, assessora alla transizione ecologica e digitale, ambiente, mobilità, trasporti e innovazione della Città di Torino.

24 milioni di euro per la Metro: oggi l’esito favorevole alla nostra richiesta!

A ottobre 2024 avevamo chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di poter svincolare l’avanzo dei fondi per la realizzazione della linea 1 della metropolitana nel tratto Lingotto-Bengasi al fine di poterli investire per coprire l’ammanco di risorse, dovuto al caro materiali, per il completamento della tratta di Metro 1 fino a Cascine Vica.

La settimana scorsa sono andata a Roma, in rappresentanza del Sindaco e della Città di Torino, in audizione presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), e oggi – nel secondo incontro, avvenuto online – abbiamo avuto conferma che la nostra richiesta è stata accolta favorevolmente dal Comitato.

Diventano così disponibili per la Città 24 milioni di euro che ci permettono di mettere in sicurezza un’opera strategica per il territorio metropolitano, grazie a una buona sinergia istituzionale su opere strategiche per lo sviluppo delle nostre Città.

A gennaio, poi, abbiamo partecipato all’Avviso pubblico del Ministero dei Trasporti per la fornitura di 12 nuovi treni per la metro. Auspichiamo anche in questo caso un risultato positivo per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente.