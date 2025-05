Torino, respinta richiesta di scarcerazione per i coniugi che portarono una neonata dal Marocco in una busta della spesa

TORINO – È stata respinta dal tribunale del Riesame la richiesta di scarcerazione per i due coniugi di 65 e 42 anni che l’ottobre dell’anno scorso portarono in una busta della spesa, clandestinamente, una neonata dal Marocco a Torino con l’intenzione di venderla.

Un gesto sconsiderato che aveva esposto la piccola, di soli due mesi, a un grave pericolo per la salute. Tanto che una volta sottratta ai due e portata al Regina Margherita la piccola è stata ricoverata, aveva mal di pancia ed era denutrita.

Nel respingere la richiesta, i giudici – come riporta La Stampa – hanno sottolineato il cinismo della coppia marocchina che temendo di essere scoperta avrebbe “ideato disperati e del tutto sconsiderati propositi di occultamento della bambina”, dicendosi intenzionati, pur di non essere scoperti, a “lanciarla dalla finestra in modo che un altro connazionale potesse prenderla oppure chiuderla nel forno”.

