NIZZA (FRANCIA) – Un uomo è stato condannato nei giorni scorsi dal tribunale correzionale di Nizza tre anni di carcere per aggressione sessuale. Il tribunale correzionale è l’equivalente del primo grado della giurisdizione penale italiana ed è responsabile per i crimini che prevedono la reclusione.

I fatti risalgono ai mesi compresi tra settembre 2024 e gennaio 2025. L’uomo, 46 anni, chiedeva ad alcune ragazzine, la maggior parte delle quali minorenni, di togliersi i calzini e, dicendo di essere un “riflessologo plantare”, iniziava ad accarezzare loro la pianta del piede. Questi episodi sono avvenuti a Nizza, nei pressi della spiaggia che tra l’altro è molto frequentata da molti piemontesi, e a Cagnes-sur-Mer, dove il 46enne raggirava le vittime nei pressi delle scuole.

Su di lui, secondo quanto scrive Nice-Matin, pendevano già 12 casi di violenza sessuale e ben 6 periodi di reclusione. Il processo sui fatti più recenti di Nizza è stato particolarmente delicato, perché sono state chiamate a testimoniare almeno una decina di ragazze adolescenti, accompagnate dai propri genitori.

Al momento l’uomo è recluso nel carcere di Tolone, nel sud-est della Francia, nel dipartimento del Var. Il giudice di Nizza lo ha condannato per violenza sessuale a 3 anni di carcere con ordine di custodia cautelare e a 10 anni di monitoraggio socio-giudiziario. Inoltre per 5 anni non potrà lavorare con i bambini e non potrà recarsi nella regione della Costa Azzurra.

