Anziano morto a Giaveno, si indaga per omicidio volontario

GIAVENO – C’è una prima svolta nel caso della morte di Germano Giaj Levra, l’uomo di 91 anni trovato morto con una profonda ferita alla testa nella sua abitazione di Giaveno. La procura ha infatti aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario.

Le forze dell’ordine erano state chiamate dal figlio, che aveva parlato di una caduta dalle scale del padre, versione che fin da subito non ha convinto gli inquirenti e i soccorritori. L’uomo è stato soccorso ancora in vita ed è poi deceduto in ospedale.

Con lui vivono i tre figli, che questa notte sono stati ascoltati a lungo in caserma dai carabinieri. Ora una prima svolta con l’apertura dell’inchiesta per omicidio volontario.

