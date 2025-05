Cossila San Giovanni, perde il controllo dell’automobile e si ribalta: un uomo di 75 anni è grave

BIELLA – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Biella l’uomo di 75 anni che ha perso il controllo della propria automobile mentre percorreva la strada che porta a Oropa.

L’incidente è avvenuto in località Cossila San Giovanni. Il 75enne si trovava alla guida quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo centrando in pieno alcune auto parcheggiate per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo e l’hanno consegnato al personale sanitario giunto sul posto, per poi essere trasportato in ospedale in codice rosso.

