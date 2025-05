Per la morte dell’anziano Germano Giaj Levra a Giaveno è indagato il figlio maggiore

GIAVENO – Svolta nel caso della morte di Germano Giaj Levra, l’uomo di 91 anni trovato morto con una profonda ferita alla testa nella sua abitazione di Giaveno.

Le forze dell’ordine erano state chiamate dal figlio Davide, che aveva parlato di una caduta dalle scale del padre, versione che fin da subito non ha convinto inquirenti e soccorritori. In casa, infatti, erano state trovate tracce di sangue. La procura aveva quindi aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario.

A lungo interrogati tutti e tre i figli del pensionato. E proprio il maggiore Davide, 60 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati. Sarà l’autopsia affidata al medico legale Roberto Testi a chiarire come è morto Germano Giaj Levra, ex assicuratore molto conosciuto in Val Sangone, che viveva con il primogenito e con un altro dei suoi tre figli, Mauro, invalido. Il terzo figlio, Giorgio, che gestisce una panetteria, vive altrove.

I vicini hanno detto agli investigatori che in quell’appartamento le liti erano molto frequenti.

