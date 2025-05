Cede Cobolli, la finale dell’ATP Piemonte Open è tra il kazako Bublik e il cinese Bu

TORINO – Dopo il debutto vincente, Flavio Cobolli ha ceduto ai quarti di finale del Piemonte Open contro il tedesco Daniel Altmaier per 6-3 7-5, che però è stato sconfitto velocemente in semifinale dal kazako Alexander Bublik con un 6-2 6-4.

Dall’altra parte del tabellone in semifinale c’erano l’argentino Camilo Ugo Carabelli e il cinese Yunchaokete Bu. Il 73esimo del ranking ATP, definito da Fabio Fognini “robot Bu” per il suo modo di giocare molto sistematico, ha sconfitto con facilità l’argentino numero 60 della classifica Atp con un 6-3 6-2 ben gestito.

Domani la finale singolare sarà non prima delle 13 al Circolo della Stampa Sporting a Torino, aspettando il risultato del doppio che inizierà alle 11. Bublik, numero 76 del ranking ATP, ha il favore del pubblico, tanto da definirsi scherzosamente “l’ultimo italiano ancora in corsa a Torino”, ma Bu non è mai stato così brillante sulla terra rossa.

Foto credit FITP

