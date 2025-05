La Juventus Women vince la Coppa Italia con un netto 4-0 sulla Roma

COMO – Dopo aver conquistato il titolo in campionato, arriva anche la soddisfazione del trionfo in Coppa Italia: la Juventus Women realizza una storica doppietta superando la Roma in finale con un netto 4-0.

Al Sinigaglia di Como non c’è mai stata vera competizione: le bianconere hanno preso il controllo dell’incontro sin dai primi minuti, dettando legge sul campo. Una prestazione che conferma il dominio espresso per tutta la stagione dalla squadra guidata da Max Canzi, che conclude così un’annata straordinaria nel migliore dei modi. Per la Juventus Women si tratta del quarto successo in Coppa Italia nella propria storia.

Già a metà aprile, grazie alla vittoria contro il Milan, la formazione bianconera aveva messo al sicuro il sesto scudetto, un titolo nazionale che mancava da tre anni e che ha segnato il ritorno al vertice. Con il trionfo in Coppa, la squadra di Canzi firma uno straordinario double che rende questa stagione davvero memorabile per il club bianconero.

