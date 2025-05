Trovato morto nel torinese Rayan Mdallel, 15enne scomparso da Mondragone

TORINO – È stato trovato privo di vita in provincia di Torino, in condizioni ancora tutte da chiarire, Rayan Mdallel, il ragazzo di 15 anni originario di Mondragone (Caserta), scomparso dallo scorso 30 gennaio.

Quel giorno il giovane si era allontanato da casa, senza più dare notizie di sé. La notizia del tragico epilogo è stata condivisa dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, attraverso un messaggio sul proprio profilo Facebook:

«Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa, e’ stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare.

Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza.

Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato.

Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare.

Riposa in pace piccolo Rayan».

Il giorno della scomparsa, il ragazzo era in bicicletta, indossava una tuta scura e scarpe sportive bianche della Nike. Portava con sé due zaini, uno marchiato Adidas e uno da scuola. Dopo il suo allontanamento, la madre si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, lanciando un appello a chiunque potesse fornire informazioni utili.

In seguito, erano arrivate alcune segnalazioni: una donna aveva riferito di averlo intravisto a Roma, nei pressi di una fermata dell’autobus nella zona di Rebibbia, sempre con la bicicletta con cui era partito. Purtroppo, nessuna delle piste seguite ha condotto però a un esito positivo.

