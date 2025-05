Valperga, tragico incidente: morto un centauro

VALPERGA – Un altro grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi: un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro avvenuto sulla strada provinciale 460, nel Comune di Valperga.

La vittima era alla guida di una moto che, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Citroen C3 in zona Quassasco, poco prima del distributore di carburante. L’impatto ha sbalzato il motociclista sull’asfalto, mentre il veicolo a due ruote è finito nel prato adiacente alla carreggiata.

Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: all’arrivo del 118, il centauro era già privo di vita. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni compagni che lo seguivano da vicino in moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Rivarolo Canavese per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto trapelato finora, la vittima sarebbe un uomo di 50 anni residente a Torino. Illeso invece il conducente dell’auto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la SP460 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

