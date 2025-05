Nuovo incidente nel novarese, sulla A26 a Borgomanero: motociclista in codice rosso

BORGOMANERO – Dopo l’incidente di Vinzaglio, in cui ha perso la vita un motociclista, un’altra moto è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale, avvenuto nuovamente in provincia di Novara.

Sulla A26 poco dopo Borgomanero, all’altezza dello svincolo per Milano, in direzione Gravellona Toce, la moto in questione, per cause da chiarire, si è scontrata con un’automobile. Ad avere la peggio il motociclista, di 55 anni: rimasto gravemente ferito, è stato soccorso ed elitrasportato in codice rosso al Cto di Torino, dove è stato ricoverato d’urgenza.

La notizia resta in aggiornamento.

