La Juve è concreta contro l’Udinese, 2 a 0 all’Allianz Stadium di Torino: gol di Gonzalez e Vlahovic

TORINO – Juventus – Udinese regala ai bianconeri tre punti importanti per rimanere in zona Champions. Dopo un primo tempo in attacco ma senza risultati, il secondo tempo è più concreto: al 61′ Nico Gonzalez riceve in area, si coordina e spiazza Maduka Okoye con un sinistro potente e preciso.

Ci pensa poi Dušan Vlahović a siglare il 2 a 0 definitivo: servito in area, si gira e scarica un sinistro secco che si infila nell’angolino. È festa all’Allianz Stadium di Torino per la quarta posizione. Manca solo la sfida di domenica 25 maggio a Venezia.

