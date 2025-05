Lecce-Toro 1 a 0: al Via del Mare il Torino inciampa e regala una speranza di salvezza ai salentini

LECCE – Il Lecce sorprende prima il Toro e poi i propri tifosi. Allo stadio Via del Mare è stato un primo tempo senza gol, con più occasioni per il Torino che per il Lecce, ma un infortunio di Pierret fa entrare Ramadani, fondamentale nella ripresa. Proprio al 47′ Ramadani si muove bene in area e trova il passaggio da fondo campo di Krstovic, si coordina e piazza un sinistro all’incrocio dei pali, imprendibile per Milinković-Savić.

Poi il Lecce gestisce e spera. Dopo i tre minuti di recupero l’arbitro Rapuano di Rimini fischia la fine della partita. Per il Torino un’altra brutta battuta d’arresto: non vince da quattro partite, anche se ormai la sua undicesima posizione è consolidata.

I salentini possono festeggiare tre punti molto utili per la lotta salvezza, ora quart’ultimi con 31 punti.

