La Pro Vercelli è salva. Il prossimo campionato in C con i nuovi proprietari di Bridge Football Group

Vincendo 1-0 contro la Pro Patria, la Pro Vercelli si è salvata e anche il prossimo campionato lo giocherà in serie C. Il gol salvezza è stato realizzato proprio dal vercellese Romairone. A causa della sconfitta la Pro Patria dopo 6 stagioni retrocede in serie D

Il match di andata dello spareggio retrocessione si era concluso sull’ 1-0 per la squadra di Busto Arsizio, ma dopo 180 minuti, la Pro Patria retrocede in serie D, perché sull’1-1 totale si tiene conto della la classifica del campionato in cui prevaleva la Pro Vercelli.

Proprio nei giorni scorsi era stata annunciata l’acquisizione da parte di Bridge Football Group del 100 per cento della Pro Vercelli. Per questa ragione si sono dimessi il presidente Paolo Pinciroli, e l’ad Francesco Celiento. Per ora amministratore unico del club è l’avvocato svizzero Ludovic Deléchat. Bridge Football Group è una società sino – olandese proprietaria in Olanda del Den Bosch , militante in Eerste Divisie, la seconda serie, e in Cina, dello Shaanxi.

Il comunicato stampa della società vercellese

F.C. Pro Vercelli 1892 comunica ufficialmente il passaggio del 100% delle quote societarie a Bridge Football Group, organizzazione calcistica internazionale, attiva attraverso un modello multi-club che unisce competenze manageriali, sviluppo sportivo e relazioni globali. Fondata con l’obiettivo di costruire una rete integrata di club in grado di collaborare a livello tecnico e strategico, Bridge Football Group opera in diversi mercati con un approccio orientato alla crescita del valore dei club, alla formazione dei talenti e alla creazione di partnership di lungo periodo. Il gruppo promuove una visione moderna e globale del calcio, valorizzando l’identità di ogni singola realtà all’interno di un sistema strutturato e innovativo. Con questo passaggio societario, la Pro Vercelli – tra le società più gloriose del panorama calcistico italiano – entra a far parte di un progetto internazionale che punta a rafforzarne l’identità sportiva, consolidarne la competitività e proiettarla verso una nuova fase di sviluppo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese