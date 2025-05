TORINO – Secondo il rapporto pubblicato da ARPA Piemonte, il 2024 si è confermato come uno degli anni più piovosi degli ultimi cinquant’anni nella regione. Il bilancio pluviometrico segna un surplus del 42% rispetto alla media, con picchi significativi nei mesi di marzo, maggio e ottobre. Marzo, in particolare, ha registrato 280 mm medi di pioggia, diventando il più piovoso degli ultimi 70 anni.

Situazione idrica: pieno recupero per falde, bacini e invasi

Le abbondanti precipitazioni hanno inciso positivamente anche sulla disponibilità idrica. I principali corsi d’acqua hanno mostrato portate superiori alla media, con un +59% alla chiusura del bacino del Po piemontese (Isola S. Antonio, AL). I volumi complessivi disponibili (invaso artificiale, Lago Maggiore e risorsa nevosa) si sono mantenuti superiori alla media per quasi tutto l’anno.

Nevicate abbondanti in primavera, fusione tardiva del manto nevoso

L’inverno 2023-2024 era partito con nevicate scarse, ma la primavera ha ribaltato la situazione. I settori settentrionali del Piemonte hanno registrato accumuli nevosi superiori alla media, con una fusione tardiva del manto rispetto agli ultimi anni, storicamente più secchi.

Siccità assente per tutto l’anno

Il 2024 non ha registrato alcun evento di siccità rilevante, fatta eccezione per un lieve stress idrico a gennaio in alcuni bacini del sud. Gli indicatori SPI e SPEI indicano una situazione idrica stabile o in eccesso per quasi tutti i mesi, con piovosità severa o estrema su scala regionale.

Falde in risalita: miglioramento anche per le acque sotterranee

Anche le falde acquifere mostrano segnali positivi: i livelli della falda superficiale risultano in risalita rispetto al periodo 2020-2023 e rientrano, nella maggior parte del Piemonte, nei valori storici della serie 2005-2021.

