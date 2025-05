Torino, domenica 25 maggio festa per la nuova via Po: eventi, musica e laboratori

TORINO – Domenica 25 maggio, in occasione della Festa dei Vicini, Torino celebra la conclusione dei lavori di riqualificazione di via Po con una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza. Una delle arterie più emblematiche della città torna a disposizione dei torinesi in una veste rinnovata, più sicura e accessibile.

Il progetto ha visto un importante intervento infrastrutturale: la sostituzione dei binari tranviari per ridurre vibrazioni e rumore, la sistemazione dei sottoservizi (acquedotto, rete elettrica, fognatura), l’abbattimento delle barriere architettoniche in quattro incroci strategici e l’ammodernamento dell’impianto semaforico con dispositivi a LED e avvisatori acustici.

Sono stati inoltre restaurati i portici con la rimozione dei graffiti, la pulizia delle volte, il rinnovo dell’illuminazione pubblica e l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti. Il costo complessivo dei lavori ha superato i 5,5 milioni di euro.

Per festeggiare il completamento del cantiere, via Po ospiterà per l’intera giornata attività culturali, artistiche e ricreative. Dalle 14.30 alle 18.30 il “tram teatro” ospiterà performance musicali a cura di Teatro Regio, Jazz School Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi e MITO per la Città. Previsti laboratori per tutte le età, spettacoli di magia e marionette, incursioni teatrali e attività sportive.

L’evento è promosso dalla Città di Torino e organizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino con la collaborazione di Camera di Commercio, Ascom, Confesercenti e Associazione Commercianti di via Po. Nell’ambito della giornata sarà presentata anche l’iniziativa “Legami Europei”, collegata alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033.

Durante il cantiere, commercianti e artigiani della zona hanno beneficiato di agevolazioni sulla tassa rifiuti e sul canone per l’occupazione del suolo pubblico.

