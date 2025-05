TORINO – In occasione della sua visita al Salone del Libro di Torino, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito l’importanza della partecipazione popolare ai referendum abrogativi in programma l’8 e 9 giugno.

Dopo aver parlato a margine di un comizio tenuto all’esterno del Lingotto, Landini ha evidenziato come l’interesse attorno ai quesiti referendari stia crescendo, anche tra chi inizialmente mostrava scetticismo. Secondo il leader sindacale, l’invito all’astensione da parte di alcuni settori starebbe paradossalmente contribuendo a stimolare maggiore attenzione e mobilitazione.

Landini ha sottolineato come il voto rappresenti un diritto fondamentale da difendere e riaffermare, soprattutto in un momento in cui molti lavoratori vedono messi in discussione i propri diritti. Tra gli obiettivi principali della consultazione, ha indicato la possibilità di eliminare norme considerate penalizzanti per il mondo del lavoro.

A meno di tre settimane dal voto, il leader della Cgil si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere il quorum, auspicando un’ampia partecipazione come segnale forte alla politica.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese